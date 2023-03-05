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Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Enkazdan ses alındı

Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül yaptığı açıklamada, enkazdan ses alındığını ifade etti.

AA5 Mart 2023 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Enkazdan ses alındı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan,

"Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir." ifadelerini kullandı.

ENKAZDAN SES ALINDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ağır hasarlı bir binaydı. Önlem alınmıştı. Belki bir iki kişi olabilir diye bir ihtimal üzerinde duruluyor. Henüz bir canlı emarasine rastlanmadı. Bina boşaltılmıştı.

Canlı olma ihtimaline karşı arama yapılıyor. Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı.

Binaya giriş yasaklanmıştı. Bunların muvafakat vermeleri lazım. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı.

Yaralı olarak çıkarılan yok ama ekipler bir kişinin sesini aldı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti."

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