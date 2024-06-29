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Sorguda itiraf: Kayıp ihbarında bulunduğu eşini sevgilisi öldürmüş

Afyonkarahisar'da hakkında kayıp ihbarı bulunduğu 24 yaşındaki bir kişi boş arazide park halindeki otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası ölen şahsın karısı ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Sorguda itiraf: Kayıp ihbarında bulunduğu eşini sevgilisi öldürmüş
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Dinar ilçe merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, B.Z.Ç. (24) 5 yıllık kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek polise başvurdu. Şahsı arama çalışması başlatan ekipler H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu belirledi. Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında H.Ç.'nin şoför koltuğun da hareketsiz yattığını belirledi. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri H.Ç.'nin kafasından tek kurşun ile vurulduğunu tespit etti.

KOCASININ KATİLİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın telefonunu inceleyen ekipler B.Z.Ç. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirlenen İ.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Z.Ç.i ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf ederken, İ.Ö., ise cinayeti doğrulayarak olayda kullandığı silahı ise kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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