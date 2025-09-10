Sormam Lazım'ın bu haftaki konuğu Damla Sönmez oldu!

TEMİZ PARA'YI GÜLMEKTEN ÇEKEMEDİK!

TRT'nin uluslararası platformu tabii'de ekranlara gelecek olan Temiz Para'da oyuncu Hande Yılmaz'a hayat veren Damla Sönmez, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini hatta bazı sahneleri gülmekten çekemediklerini anlattı. Dizinin bir kara komedi olduğunu söyleyen Damla Sönmez rolünü şöyle anlattı: "Hande Yılmaz, eski ünlü bir oyuncu. Evlenmiş ve bir çocuğu var. Daha sonra eşinden boşanıyor. Velayeti baba alıyor. Bu dönemden sonra Hande zor zamanlar geçiriyor ve sektörde kimse onunla çalışmak istemiyor. Daha sonra Fatih ve Soner karakterleri çekecekleri filme oyuncu ararken Hande'yi seçiyorlar. Çünkü Hande onlar için filmi batıracak bir isim. Onlar film batsın istiyor. Ama Hande'nin de filmin iyi olmasına ve mahkemeye oğluna ve kendine bakabilecek durumda olduğunu kanıtlamaya ihtiyacı var. Aslında bir anne mücadelesi de var dizide."

"SOKAKTA BANA GÜLRU YA DA EFSUN DİYORLAR"

22 yıldır sektörde olduğuna da değinen Damla Sönmez ekranlardan kendini izlediğini söyledi. "Kamera önünde yalnızsınız. O sırada reaksiyon alamadığınız için ne yaptığınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Tecrübemi artırmak ve sağlamasını almak için bakıyordum. Ben hiçbir zaman 'Kendimi izleyemem' diyenlerden olmadım. Bu olmaz zaten! Yarattığım şey benim, onu kontrol etmem lazım... Ne olduğuna bakmadan onu seyirci ile buluşturmak bence saygısızlık. Yani bu kendimi beğenerek izliyorum falan değil. Hatta en başlarda futbol maçı izler gibi kendimi nefret ede ede izledim" şeklinde konuşan Damla Sönmez, yıllar geçmesine rağmen sokakta kendisine ya Gülru ya Efsun diye seslendilerini dile getirdi.

"ÇUKUR'DAN SONRA GİYİMİM DEĞİŞTİ!"

Çukur'a 3. sezonda dâhil olduğunu ve Efsun karakterini çok sevdiğini söyleyen Damla Sönmez, "Çukur benim özel hayatıma kadar etki eden bir iş oldu. Ben 33 yaşındaydım ve oğlan çocuğu gibiydim. Efsun'dan sonra giyimim değişti" dedi.

OZAN AKBABA İLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ

Çırak'ın ikinci sezonunu çekmeyi çok istediklerini söyleyen Damla Sönmez, Ozan Akbaba ile çalışmanın keyifli olduğunu sözlerine ekledi. Kendisiyle en çok gurur duyduğu işin Sibel filmi olduğunu dile getiren Damlaz Sönmez, yapımcı olarakta hayalleri olduğundan bahsetti.

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, her Pazar 20.00'da AKŞAM TV YouTube kanalında sanatseverleri ekran başına davet ediyor.

Bölümün tamamını izlemek için;

https://www.youtube.com/watch?v=9gZjs_dpZBU