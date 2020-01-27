Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan

star.com.tr / Mehmet Cihat AĞAÇ 27.01.2020 10:56 - Güncelleme: 27.01.2020 11:21

Geçtiğimiz hafta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Soros, 'hayatımın en önemli projesi' olarak nitelendirdiği 'üniversite ağı' projesini duyurdu.

Ulusal sınırları tanımadığını savunan küresel liberalizmin en önemli temsilcisi Soros, 'Açık Toplum Üniversite Ağı (OSUN)' olarak adlandırdığı projesinin, kendi vakfına bağlı Central European University (CEU) organizasyonu ile ilerleyeceğini söyledi.

Soros'un 'İklim değişikliğini ve demokrasiyi koruyacak dünyayı diktatörlerden kurtaracak küresel bir ağ...' ifadeleri, 'birçok ülkeyi kaos ve darbe' bekliyor yorumlarına neden olurken, İrlandalı gazeteci Graham Dockery, 'Soros'un 1 milyar dolarlık sözü, siyasi savaşları mezarının ötesine taşıyacağını gösteriyor.' dedi.

Dockery, 89 yaşındaki milyarder muhtemelen hedeflediği birçok amacına ulaşmadan öleceğini, ancak amaçlarının bu yeni proje ve vakıfları üzerinden devam edeceğini ileri sürüyor.

ÜNİVERSİTE AĞININ MEZUNLARI KAOS MEŞALESİNİ TAŞIYACAK MI?

Krizden beslenen Soros'un projesinde en çok merak edilen konu, OSUN kapsamında eğitim görenlerin mezun olduktan sonra kaos meşalesini dünyanın her yerine taşıyıp taşımayacağı...

Projenin geleceğini kestirmek zor olsa da Soros'un, Hong Kong'daki şiddet olaylarında protestocuların başını çeken üniversire öğrencilerini tebrik etmesi ve 'Gençlerin iyi bir motivasyonla neler başaracağını gösterdi.' ifadeleri, birçok ülkenin kampüsler üzerinden kargaşaya sürüklenebileceği yorumlarına neden oluyor.

Özellikle Soros'un eskiden beri yürüttüğü güç oyunlarının politik sınırları aşan siyasi karışıklıklara neden olmasına rağmen, vakıf ve kuruluşlarının yaptığı kolay yolculuk göz önüne alındığında, hızla yayılan bir kaos dalgası kaçınılmaz hale gelebilir.

MACARİSTAN UYARDI: İDOLOJİK GÜDÜMLÜ SİYASİ AMAÇ

Macaristan Dışişleri Bakanalığı Uluslararası İletişim ve İlişkiler Başkanlığı Sözcüsü Zoltan Kovacs, Macar asıllı milyarder George Soros'un Açık Toplum Üniversite Ağı'nı kurmak için 1 milyar dolar yatırım yapma planına dair endişelerini dile getirerek projeyi, 'ideolojik güdümlü politik amaç' şeklinde niteledi.

Kovacs, uluslararası medya ve küreselleşmenin savunucularının Soros'un 'hayırseverliğine' odaklandığını, ancak sürekli dillendirdiği 'açık toplum' fikrini açık açık zorladığını söyledi.

Daha önce de 'göç kotlarında' Soros'un parmağı olduğunu söyleyen Macar yetkiliye göre yeni proje, küreselci 'ideolojik güdümlü politik amacı' ilerletme adımı.

BAŞKAN ERDOĞAN, 'SOROS MİLLETİ BÖLÜYOR' DEMİŞTİ

2008-2017 yılları arasında, Türkiye’de Gezi kalkışması ve darbe girişimini destekleyici faaliyet yürüten 136 derneğe 17 milyon lira aktaran ABD'li kaos imparatoru George Soros'un, Kalkışmadan 12 gün önce ve olayların zirve yaptığı günlerde de Osman Kavala'nın yönettiği vakfa 1 milyon dolarlık para transferi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında marjianl grupları finans kaynağı olan Osman Kavala ve destekçisi Soros'la ilgili, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir.' ifadelerini kullanmıştı.