Sorular İmamoğlu ile paylaşıldı mı?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayında karşı karşıya geldiği ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladığı programın istatistik verileri yayımlandı. Verilere göre, moderatör Küçükkaya’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale ettiği ortaya çıktı. Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale eden Küçükkaya’nın CHP adayı İmamoğlu’nu sadece 10 defa uyarması dikkatlerden kaçmadı.

EŞİT SÜREYİ ÇİĞNEDİ

Verilere göre programda moderatör Küçükkaya’nın “eşit süre” ilkesine uymadığı da ortaya çıktı. Programda Binali Yıldırım 59,93 dakika konuşurken, Ekrem İmamoğlu’na 63.85 dakika söz hakkı verildi. Ekrem İmamoğlu’nun oldukça gergin olduğu programda, sürekli ek süre istemesini de Küçükkaya geri çevirmedi.

SORUYA AYARLI GRAFİKLER

Programda Küçükkaya’nın bazı sorularına İmamoğlu’nun soru bitmeden refleks yaparak bilgi kartlarına uzanması ve kameralara doğru göstermesi ise manidar bulundu. Bu durum, sosyal medyada ‘Sorular önceden İmamoğlu ile paylaşıldı mı?’ sorusunu gündeme getirdi.

YILDIRIM KAZANDI

Ortak canlı yayına ağırlığını koyan ve ön plana çıkan Binali Yıldırım, sosyal medyanın da kazananı oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan programın başladığı saatten itibaren, paylaşılan gönderiler uzun süre Trend Topic (TT) listesinin zirvesinde yer aldı. İki adayın aynı sorulara yanıt verdiği programda, Binali Yıldırım sosyal medyanın da kazananı oldu. İki aday hakkındaki sosyal medya gönderilerinin 824 bin 620’sine tekabül eden yüzde 63’ünde Binali Yıldırım’dan bahsedilirken, Ekrem İmamoğlu’ndan bahsedilen gönderilerin oranı yüzde 27’de kaldı. Binali Yıldırım hakkındaki gönderilerin yüzde 63’ünü, aday hakkındaki olumlu görüşler oluştururken, yüzde 27 oranında olumsuz görüş, yüzde 10 oranında nötr görüş yer aldı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki gönderilerin ise yüzde 68’i olumsuz, yüzde 27’si olumlu, yüzde 5’i nötr yorum şeklinde dağıldı.

BEN YERİNE BİZ DEDİ

İki adayın katıldığı programın söylem analizinde de Binali Yıldırım; proje, istihdam, hizmet, biz gibi kelimeleri rakibine oranla çok daha fazla kullanırken, Ekrem İmamoğlu; ben, alakam yok, ben bilmem gibi söylemleri sıklıkla tercih etti.