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İşte CHP-DSP kavgasının perde arkası: Aday kapma savaşı değil bu yaşananlar; sorun çok derin!

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’den aday gösterilmeyen her ismin DSP’den aday gösterildiğine dair kamuoyunda yaratılmaya çalışan algının yanlış olduğuna ilişkin bir yazı kaleme alarak, 'aday kapma yarışı değil, sorun çok daha derin' diye tanımladığı CHP-DSP kavgasının bilinmeyenlerini masaya yatırdı. Emin Pazarcı'ya konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP'den kendilerine gelen her ismi kabul etmediklerini belirterek, 'Örgütün başı olarak benim görevim, partinin haysiyet ve onurunu korumaktır” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpası sonrasında göreve gelmesinin ardından sık sık “kimlik siyaseti” eleştirileri yapılan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), terör örgütü PKK’nın siyasî kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile kurulan seçim ittifakı, parti içi tartışmaları ayyuka çıkardı.
 
CHP’nin sözde “ittifak arayışı” kapsamında Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi’ne gönderdiği heyetteki Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’un herhangi bir ittifak teklifinde bulunmadan “çay içip kalktıkları” açıklanırken, Star gazetesi, bu görüşmede “CHP’den istifa ederek DSP’ye katılmaya çalışanların kabul edilmemesinin rica edildiği" bilgisini edinmişti.
 
Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, bugünkü köşesinde, CHP’li birçok ismin partilerinden istifa ederek DSP’ye katılmasıyla başlayan süreçte kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “CHP’nin aday yapmadığı isimler DSP’ye gidiyor. DSP de CHP’den kim gelirse aday olarak gösteriyor.” algısının yanlış olduğunu masaya yatırarak, CHP-DSP kavgasının perde arkasını kaleme aldı.
 
 

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