İşte CHP-DSP kavgasının perde arkası: Aday kapma savaşı değil bu yaşananlar; sorun çok derin! Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’den aday gösterilmeyen her ismin DSP’den aday gösterildiğine dair kamuoyunda yaratılmaya çalışan algının yanlış olduğuna ilişkin bir yazı kaleme alarak, 'aday kapma yarışı değil, sorun çok daha derin' diye tanımladığı CHP-DSP kavgasının bilinmeyenlerini masaya yatırdı. Emin Pazarcı'ya konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal CHP'den kendilerine gelen her ismi kabul etmediklerini belirterek, 'Örgütün başı olarak benim görevim, partinin haysiyet ve onurunu korumaktır” dedi.