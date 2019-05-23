'Sorunlar sporla çözülebilir'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Tek Yürek” dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi. Zeytinburnu’nda bulunan buz pateni pistinde çekimleri devam eden dizinin setini ziyaret eden Kasapoğlu“Spor gerçekten her sorunu çözen güzel bir araç. Bu dizide her bir arkadaşımızın hikayesi, tüm gençlerimize model olacak nitelikte. Mahalle kültürü, arkadaşlık, dostluk, her biri bu dizide var. Bunlar bizim devam ettirmemiz gereken özellikler. Bu dizi, hem toplumsal noktada ortaya koyduğu mahalle kültürüne, komşuluğa, arkadaşlık duygusuna dayalı temalar hem de spor ruhunu gözler önüne sermesi açısından önemli” dedi.

OĞLUM BUZ PATENİNE BAŞLADI

Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Ataköy’de yapılan bir paten pisti vardı. Ondan sonra, sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla beraber İstanbul, spor açısından çok farklı bir boyuta geldi. Biz de bakanlık olarak pek çok branşta olduğu gibi buz pateni pistleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine bir tanesini Zeytinburnu’nda inşa ediyoruz. Çok güzel bir tesis. Ankara’da açtığımız mükemmel bir tesisimiz de var.” Kasapoğlu, oğlunun da dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu belirterek “Oğlum bu dizi sayesinde buz patenine başladı.” dedi.