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Soruşturma Ankara'ya uzandı! İBB'deki yolsuzlukta iki vekil deşifre oldu

İBB'deki yolsuzluk skandalı CHP'li iki vekile uzandı. Soruşturmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de dahil edilirken, dosyanın Ankara'ya gönderildiği ifade edildi.

Akşam Gazetesi27 Mart 2025 Perşembe 08:01 - Güncelleme:
Soruşturma Ankara'ya uzandı! İBB'deki yolsuzlukta iki vekil deşifre oldu
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belge ve tanık beyanlarında adı geçen Karabat ve Özer hakkında soruşturma yürütülmesi amacıyla milletvekilleri oldukları için dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Karabat'ın adı, sık sık arıza yapan ve yanan İETT otobüslerinin bakım ihalelerini alan şirketle gündeme gelmişti. Özer de kardeşinin firmasına verilen ihalelerle dikkat çekmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belge ve tanık beyanlarında adı geçen iki milletvekili hakkında soruşturma yürütülmesi için dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Özgür Karabat - Daha önce 'terör' soruşturmasından tutuklanan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer-Ekrem İmamoğlu

Özgür Karabat'ın adı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasından sonra İETT bakım onarım ihalelerini alan şirketle gündeme gelmişti. Sık sık arıza, kaza ve yangınların yaşandığı İETT otobüslerinin bakım ihaleleri pazarlık usulü, Karbat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye teslim edilmişti. Şirket 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL kazanç elde ettiği belirtilmişti.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde CHP ilçe başkanı olan ve yıllar içinde milletvekilliğine yükselen Turan Taşkın Özer ise kardeşinin firmasına verilen ihalelerle gündeme gelmişti.

Turan Taşkın Özer-Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş de "paraları ondan aldım" diyerek Özer'i işaret etmişti.

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