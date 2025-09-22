Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde yaşamını yitiren Gülşah Karaman Kıyak (34) ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor.

Olay, 12 Eylül'de meydana geldi. Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Altınkaya Barajı yolunda Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kazada eşi Gülşah ve oğlu Poyraz hayatını kaybederken, Serdar Kıyak kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak soruşturma süreci, olayın bir kaza olmadığını gösteren şüpheli detaylar ortaya çıkardı.

GİZEMLİ KAZA VE ŞÜPHELİ DETAYLAR

Savcılık soruşturmasında, kaza yerinde fren izine rastlanmadı. Ayrıca, Serdar Kıyak'ın kaza sonrası 112'yi aramadığı ve cüzdanı ile cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Serdar Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti.

ALDATMA VE TEHDİT İDDİALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Serdar Kıyak'ın aynı hastanede görevli bir psikologla ilişkisi olduğu ve bu nedenle eşiyle sık sık tartıştığı belirtildi. Ölen Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda ise eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Serdar Kıyak'ın psikiyatri ilaçları kullandığı da dosyada yer alan diğer bir detay.

TUTUKLU DOKTOR CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Serdar Kıyak, jandarmadaki susma hakkını kullandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanmasının hemen ardından cezaevinde iple kendini asarak intihar girişiminde bulunan Kıyak, hastaneye sevk edildi ve tedavisi devam ediyor.

GÜLŞAH'IN GÜNLÜĞÜ SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK MI?

Sabah'ın haberine göre; Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının ölümünden sonra kilitli tuttukları evine savcılık talimatıyla girerek arama yaptı. Bu aramada, anne Gülşah'a ait bir günlük bulundu. Günlük, Serdar Kıyak ile yaşadıkları sorunları, aldatma iddialarını ve tehditleri içeriyor olabilir.

Bu nedenle günlük, soruşturmanın en önemli delillerinden biri olarak incelemeye alındı. Günlükteki bilgilerin, şüpheli ölümlerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor.

