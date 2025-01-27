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Soruşturma Halit Ergül'ün diğer otellerine sıçramıştı! Gazelle Otel kapatıldı

Bolu'da 78 kişiye mezar olan otelin sahibi Halit Ergül'ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel'i kapatma kararı aldılar.

IHA27 Ocak 2025 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
Soruşturma Halit Ergül'ün diğer otellerine sıçramıştı! Gazelle Otel kapatıldı
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Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdür Ahmet Demir'in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.

GAZELLE OTEL GEÇİCİ KAPATMA KARARI ALDI

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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