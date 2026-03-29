İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında MASAK raporu da medyaya yansıdı. Özkan Yalım, daha önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine 1 Nisan 2024'te mal beyanı olarak belediye binasına bildiri asmıştı.

CHP'li belediyede rüşvet ve yasak ilişki rezaleti

Ailesi, eşi ve çocukları hariç sadece kendi adına olan mal beyanında 25 mesken, 24 işyeri, 12 arsa, 11 tarla, 6 bina, 2 akaryakıt istasyonu, 1'er adet otel, değirmen ve restoran, 3 kooperatif hissesi, eski model 2 otomobil ve değeri o tarihte 85 milyon TL olarak belirtilen 3 kilogram altın ziynet eşyası yer almıştı. Mal beyanında şirketler ve şirketlerin mal varlıkları belirtilmemişti. Yalım'ın, milletvekili olduğu dönemde danışmanı olduğu belirtilen ve sonradan belediyede şoför olarak yanına aldığı Cihan Aras'a devrettiği şirketlerle birlikte 34 araç ile 114 gayrimenkule sahip olduğu belirlendi.

SERVET KAÇIRMA DEVRİ

Rapora göre, Yalım'a ait Yalım Petrol şirketini şoförü Cihan Aras'a devrinde de parayı aslında kendisinin ödediği ortaya çıktı. Yalım'ın devir gününde hesabından 24 milyon 625 bin TL'lik nakit çekim yapıldığı, paranın aynı gün Aras tarafından şirket hissesi devri olarak hesaba yatırıldığı belirlendi. Yalım'ın hakim ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketini devretmesinde de, 9 milyon 500 bin TL nakit çekme ve yatırma işleminin 'hisse devri ödemesi' olarak karşılıklı yapıldığı belirlendi. Yalım Petrol adına kayıtlı 28 araç, 55 gayrimenkul olduğu, Yalımlar Tekstil adına ise 5 araç, 28 gayrimenkul bulunduğu belirlendi