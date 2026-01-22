İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3085
  • EURO
    50,7272
  • ALTIN
    6733.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soruşturma sürüyor: Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski nişanlısı adliyeye sevk edildi
Güncel

Soruşturma sürüyor: Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski nişanlısı adliyeye sevk edildi

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi. Zanlı, 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

IHA22 Ocak 2026 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Soruşturma sürüyor: Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski nişanlısı adliyeye sevk edildi
ABONE OL

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN TUTUKLANMIŞTI

Güllü ismiyle tanınan Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

TUĞYAN'IN ESKİ NİŞANLISI KERVAN EMİNOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası gözaltına alındı. İfadesinin ardından Eminoğlu'nun 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Güllü ölümü
  • Adli soruşturma
  • Kervan Eminoğlu

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.