  • Soruşturma tamamlandı! Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de aralarında
Soruşturma tamamlandı! Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de aralarında

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında ağır suçlamalarla iddianame düzenlendi.

23 Mart 2026 Pazartesi 15:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.

