İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9392
  • EURO
    50,598
  • ALTIN
    6225.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soruşturmada yeni dalga! 20 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Soruşturmada yeni dalga! 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Veyis Ateş, Taner Çağlı ve rapçi Ege Karataşlı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Soruşturmada yeni dalga! 20 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı. Bu operasyonda aranan 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen diğer operasyonda ise Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan gözaltına alındı.

İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.