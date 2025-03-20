İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun "terör ve yolsuzluk" soruşturmasında sorgusuna başlandı. Eşi Dilek İmamoğlu ise destek konuşmaları yapıyor. Videolar paylaşıyor. Mesajlarda dikkat çekense fona yerleştirilen Atatürk portresi, "bir çift mavi göz" söylemleri... Yani bir kez daha Atatürk maskesiyle yaşananların üstünü örtme çabası var.

EŞİ DE İMAMOĞLU'NUN İZİNDE

"Bir çift mavi göz" söylemini en son gözaltındaki İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu kullandı. Bu da CHP'de her türlü melanetin üstünü Atatürk maskesiyle örtmeye çalışmanın bir gelenek olduğunu bir kez daha gösterdi.

24 TV'de CHP'deki Atatürk maskesini kullanma geleneğini konu alan dikkat çeken bir analiz yayımlandı. İşte 24 TV'de yayınlanan o analiz videosu...

CHP'nin her köşe sıkıştığında Atatürk maskesi arkasına sığınma örneğini Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Bir çift mavi gözden aldığımız ilhamla mücadele ruhumuz asla sönmeyecek. Sevdamız Atatürk'ün izinde yılmadan yürümektir." sözleriyle gözler önüne serdi.

Aslında Dilek İmamoğlu'na çok da kızmamak gerekiyor. Zira o da eşinin yolundan yürüyor. Zira gözaltındaki İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sık sık aynı yöntemi kullanırdı.

Yine İmamoğlu 19 Eylül 2024'te ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterirken Atatürk maskesinin arkasına saklanarak, Yavaş'a karşı, "Parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, meseleymiş gibi üstünde tepinen kim var ise hem bu millete hem de gazi maraşela Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder." İfadelerini kullandı.

KAÇAK SİGARAYLA YAKALANIP "ATATÜRK'ÜN İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUM" DEMİŞTİ

Hatırlayın, çakarlı aracında çok sayıda kaçak sigara yakalanan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü ilk açıklaması ne olmuştu? Sanki CHP'nin 6 oku içinde kaçakçılık varmış gibi. CHP'li vekil ün, "Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda hareket ediyorum" deyi vermişti.

CHP'liler için Atatürk her daim kullanışlı oldu. Zira arkasına saklanıp ateş etmek, koruma kalkanı olarak kullanmak CHP'ye hep avantaj sağladı. Ancak mesele samimi Atatürkçülük değil de onun gölgesinde siyaset yapma olunca gün geliyor. CHP Genel Başkanı Özel gibi Atatürk üstünden nemalananlar baltayı taşa vuruveriyor.

ATATÜRK SÖMÜRÜSÜ VE CHP

Bunun son örneği ise, Özgür Özel'in 23 Eylül 2024 yılında Muğla'da "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" dediği sırada bir vatandaşın "Özel kardeşim burası yeri değil alın bunu git ötede slogan atın" sözleriyle yaşandı.

Özetle CHP'de Atatürk deyince, ne hizmete gerek kalıyor, ne proje üretmeye, ne de vizyona... Tek yapmanız gereken parti içi pozisyon kollamak, güç kimdeyse ona yakın olmak.

Bir de içinde Atatürk geçen cümleler kurmak ve bol bol heykelini yaptırmak yeterli oluyor.

Dilek İmamoğlu da buna güveniyor, Atatürk fonlu açıklamalar, "bir çift mavi gözün izindeyiz" söylemlerinin altında hep bu anlayış var.

Oysa Atatürk'ün izinde olmak. Tam bağımsız Türkiye mücadelesine destek vermeyi gerektirir. Geceli gündüzlü çalışmayı, Atatürk'ün izinde olmak, muasır medeniyet seviyesine ulaşma çabasına destek vermeyi gerektirir.

İhracatı 32 milyar dolardan alıp 260 milyar doların üstüne çıkarmaktır mesela. Ya da savunma sanayi ihracatını, 2015-2019 yıllarına göre %103 artırarak dünyada 11. büyük ihracatçı olmaktır.

Bir önceki yıla göre silah ithalatında yüzde 33 gerileme sağlamayı başarmaktır mesela. TOGG gibi gururla tüm dünya liderlerine hediye edilebilecek bir markayı çıkarabilmektir.

Güneş enerjisi panelleriyle rüzgâr türbinleriyle kendi enerjini üretmek, Karadeniz'de okyanuslarda doğalgaz peşine düşebilmek.

Avrupa Birliği'ne dahi güvenlik şemsiyesi kurabilecek kapasiteye ulaşabilmektir. Özetle, "bir çift mavi göz'ün izindeyiz" diye yola çıkanların samimiyetini, her türlü üçkâğıdın, sorunun üstünü Atatürk'le örtme çabasının millette ne kadar karşılığı var herkes görecek elbette.

CHP'NİN GENETİK KODLARINDA VAR

Zira İzmir Körfezi'nin ölümü. İstanbul'un çöken yolları, yanan otobüsleri, milleti her gün perişan eden aksaklıkların üstünü örtmek için Atatürk heykeli dikmekten başka marifeti olmayanların üstüne milyonluk konserlerle, şaibeli kongrelerle, kişisel ikbal hırsıyla kurulan ilişkiler ağıyla yürüyebileceği yol da bir yere kadar...

Esas meseleyi aslında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu net olarak şu sözleriyle özetlemişti;

"Kongreden sırtımda hançerlerle yürüdüm..."

Bu yüzden CHP'nin genetik kodları yenilenmeden ortaya atılan tüm değişim söylemlerinin ne kadar boş olduğu.

30 YIL SONRADA AYNI KARE

İSKİ skandalından sonra 30 yıl sonra yine İstanbul'u yönetme şansına kavuşan CHP'de değişen bir şey olmadığı 560 milyar liralık yolsuzluk usulsüzlük iddialarıyla bir kez daha görüldü.

Ne demişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Her sıkıştığımızda Atatürk deyip alkışı alamayız..."

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı çözülüyor! Bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

Rüşvet vermeyen AVM'ye ceza

İBB merkezli operasyon! İki ismin evinden balya balya para çıktı