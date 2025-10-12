İSTANBUL 18°C / 12°C
  Soruşturmanın ucu Mansur Yavaş'a uzandı! Yolsuzluğun yazışması ortaya çıktı
Güncel

Soruşturmanın ucu Mansur Yavaş'a uzandı! Yolsuzluğun yazışması ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. WhatsApp yazışmaları konser yolsuzluğunun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

12 Ekim 2025 Pazar 07:59
Soruşturmanın ucu Mansur Yavaş'a uzandı! Yolsuzluğun yazışması ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021– 2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Dosyada yer alan yazışmalarda şüpheliler Selahattin Çetinkaya, Hacı Ali Bozkurt, Üstün Alpay ve Levent Erdoğan'a konser işleri üzerinden kamu parasının usulsüz biçimde aktarıldığı görülüyor.

Sabah'ın haberine göre, Çetinkaya, "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni, az bir miktar da kapora göndereceğim, müsaade ederseniz tarihlerini tutamıyorum" mesajını gönderdi.

Bozkurt ise buna, "Tamam, Yalın ve Duman, yarın kahvaltıda başkana söylerim, inşallah bir sıkıntı olmaz" yanıtını verdi.

Yazışmalarda, Bozkurt'un "Bütçe önemli, başkana hafta sonuna kadar her bir etkinlik için ayrı ayrı kesin detaylı bütçeyi alacağız" ifadesini kullanması, konserlerin mali planlamasında başkanın onay sürecinin bulunduğuna işaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Yine dosyada, şüphelilerden Levent Erdoğan ile Üstün Alpay arasındaki mesajlarda, ihalelerin kimlere verileceğine dair yönlendirmeler yapıldığı görülüyor.

Levent Erdoğan'ın, "Neden güzel işleri onlar alıyor da neden zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?" mesajına karşılık, Alpay'ın "Bizden yanıyor, yemiyor, tanıdık diye düşünüyoruz, başkan ağzından düşürmüyor, Selahattin ve Onur'un kendisi bire bir konuşuyor onlarla" yanıtını vermesi dikkat çekti.

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bu mesajlar, belediye içinde belirli kişi ve firmalara kayırma yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem birimi hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

