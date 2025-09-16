Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu soruşturmada, gözaltına alınan 46 kişinin polisteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla ilgili soruşturmada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun polise verdiği ifadelere ulaşıldı.

Emniyetteki ifadesinde, gönül ilişkisi içinde olduğu iddia edilen ve kendi hesabından para aktardığı tespit edilen biri evli 3 kadın ile ilgili yöneltilen soruya "Tanırım" diye geçiştiren Başkan Hasan Mutlu, bu kadınlara aktardığı hesap hareketlerindeki miktarın ise 'danışmanlık' ücretiydi " diye cevap verdiği öğrenildi. Mutlu'nun, gönül ilişkisi yaşadığı kadınlardan birini işe aldığı diğerine ise maddi destek sağladığı da çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

İhalelerdeki yolsuzluk iddiaları yöneltilen Mutlu'nun, "Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum" diye cevap verdiği aktarıldı.

Soruşturmanın, 2 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evi yıkılan ve İstanbul'a yerleşen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi. Söz konusu depremde evi yıkıldıktan sonra Hatay'dan İstanbul'a göçen ve Bayrampaşa'da Başkan Hasan Mutlu'nun onayını alarak kafe açan depremzede A.O.'dan 3 milyon TL lira rüşvet istedikleri iddia edildi.

RÜŞVET VERMEYİNCE DEPREMZEDENİN KAFESİ MÜHÜRLENDİ

Şikâyetçi kafe işletmecisi depremzedenin ifadesinde, "Ben Hataylıyım, uzun yıllar Bayrampaşa'da yaşayıp Hatay'a gittim. Orada evim yıkılınca deprem sebebiyle döndüğümde kafe açmak istediğimi söyleyerek belediye başkanından izin istedim. Onay aldım, hukuki süreç için de beni başkan yardımcısına yönlendirdi. Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım." dediği aktarıldı.

Yolsuzluk iddialarının odağındaki Hasan Mutlu'nun, belediyeye ait bazı kafeterya tarzı işletmelerin isim haklarını kendi üzerine yaptığı öne sürüldü. Emniyet ekipleri tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, bu sefer de belediye işletmesi olan "Mis Cafe"nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğu belirlendi.