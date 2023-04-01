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Sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'dan düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede en az bir kişiyi yetkilendirmesini zorunlu hale getirdi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası verilecek.

1 Nisan 2023 Cumartesi 05:44 - Güncelleme:
Sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'dan düzenleme
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Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararı ile sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor.

KULLANICI VERİLERİ TÜRKİYE'DE SAKLANACAK

Sosyal ağ sağlayıcılarının sunduğu içeriklere yönelik kişilerin yapacağı Türkçe başvuruların 48 saat içerisinde Türkçe olarak cevaplandırılması da zorunlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklamak yönünde gerekli tedbirleri de alacak.

TEMSİLCİ BELİRLENMEZSE 10 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Temsilci belirlenmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası verilecek, 30 gün içinde temsilci belirlenmemesi durumunda ise 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak.

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılmaması durumunda ise sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon lira idari para cezası verilecek.

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