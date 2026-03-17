  ''Sosyal deney'' adı altında rezalet... Testo Taylan gözaltına alındı
Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan 'Sosyal Mühendis Akademi' isimli sosyal medya hesaplarının sahiplerine İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi; operasyonda aralarında Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız da dahil üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA17 Mart 2026 Salı 14:35
Sosyal medyada "sosyal deney" adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Başsavcılık, insan onurunu ve toplumsal barışı zedeleyecek eylemlere karşı kararlılık mesajı verdi.

BAŞSAVCILIK 'SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ' HESAPLARINI MERCEK ALTINA ALDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtildi.

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı içeriklerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE 3 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI GÖZALTI OPERASYONU

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tespit edilen ve haklarında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden Y.H. ile U.U'nun İstanbul'da, ilgili içeriğin geniş kitlelere yayılması için kendi sosyal medya hesabında yayımlayan T.Ö.D'nin ise Kocaeli'de gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul'daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

