''Sosyal hizmet merkezi sayısı 2023 yılında 410'a çıkartılacak''

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana 102'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ve AK Parti Adana İl Başkanı Ay yaptı. Daha sonra toplantının divan kurulu üyeleri belirlendi.

HEDEF 410 SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Toplantıda konuşan Bakan Yanık ise ilk olarak bugüne kadar kurulan sosyal hizmet merkezlerinde vatandaşlara verilen hizmetlerden bahsetti. İnsanların il müdürlüklerine gitmeden kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezi üzerinden hizmetlerini alabildiklerini dile getiren Bakan Yanık, "2013'te başladığımız bu çalışmaya şu anda 397 sosyal hizmet merkezi ile devam ediyoruz. 2023 sonu itibariyle inşallah 410'a çıkaracağız. Bu kapsamda sadece Adana'da 109 bin 504 haneye ulaşmışız. Aile eğitim programı çerçevesinde 157 bin 578 kişiye eğitim sağlamışız. Adana'mızda 1136 aileye bu kapsamda hizmet verdik. Ayrıca Adana'da 17 bin 624 kişiye evlilik öncesi aile eğitim programı vermişiz. Bağımlılıkla mücadele eğitimleri kapsamında ise Adana'da 15 bin 969 kişiye eğitim sağlamışız" dedi.

'SOSYAL YARDIMLAR DEVAM EDİYOR'

Sosyal yardım kapsamında verilen hizmetlere de değinen Bakan Yanık, "Sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımız aracılığıyla Adana'da 16 sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2022 yılı için Adana'ya ocak- ekim döneminde 105 milyon göndermişiz. 41 milyon da ek periyodik pay göndermişiz. Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardım programlarımızı 2003 yılından bu yana uygulamaya devam ediyoruz" diye konuştu.