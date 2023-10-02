İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4653
  • EURO
    28,9981
  • ALTIN
    1619.84
  • BIST100
    8461.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medya bunu konuşuyor... Kırşehir Belediye Başkanı itiraf etti: Beni CHP hasta etti
Güncel

Sosyal medya bunu konuşuyor... Kırşehir Belediye Başkanı itiraf etti: Beni CHP hasta etti

Kırşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, kendisini CHP'nin hasta ettiğini söyledi.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Sosyal medya bunu konuşuyor... Kırşehir Belediye Başkanı itiraf etti: Beni CHP hasta etti
ABONE OL
İstanbul'da Minyatür Türkiye Park açılışı ziyareti sonrasında hemşehri sohbetinde konuşan ve rahatsızlık sürecini anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu kullandığı ifadelerle sosyal medyanın gündemi oldu.

İstanbul'da yaşayan Kırşehirli hemşehrilerine yaşadığı rahatsızlık durumunu anlatan Ekicioğlu, "Belediye Başkanı olduktan sonra pandemi başladı. Ondan sonra da benim rahatsızlık süreci başladı. Son ana geldik" dedi. Eski belediye başkanı dayısının oğlu Arif Ekici'nin rahatsızlık sürecini sorması sonrası açıklamada bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Bizde rahatsızlığın ırsi olduğu söyleniyor. Benim dayımın oğlu da aynı durumda. Beni de CHP hasta etti dedim" diye konuştu.

Hafta sonu Kırşehir'de gerçekleşen CHP il kongresine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun katılmaması da tepki ile karşılanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.