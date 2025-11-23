Sosyal medya dezenformasyonuna darbe... X'te artık at koşturamayacaklar

X, hesap geçmişini görünür kılan yeni özelliğini devreye almasını değerlendiren İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Organize dezenformasyon ağlarının, bot kümelerinin ve takma kimlikli hesapların maskesi düşmeye başladı" dedi. Güncelleme ile İsrail'in kirli psikolojik harekat yöntemlerinin de deşifre olduğunu belirten Değirmenci, X platformu üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

X, kullanıcı hesaplarının hangi ülkede bulunduğunu gösteren yeni özelliğini kademeli olarak kullanıma sunmasını değerlendiren İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "X'de yeni güncelleme sayesinde profil sayfalarında hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, hangi ülkede bulunduğu, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı gibi bilgiler görülebiliyor. Bu güncelleme sayesinde, organize dezenformasyon ağlarının, bot kümelerinin ve takma kimlikli hesapların maskesi düşmeye başladı" dedi.

"Özellikle FETÖ'nün psikolojik harekât amaçlı kullandığı maskeli hesapların, yurtdışından yönetildiği ve isimlerini en az beş defa değiştirdiklerinin görülmesi kirli stratejilerini gözler önüne serdi" diyen Değirmenci, "Güncelleme, FETÖ'nün hem hesaplarının tespitini zorlaştırmayı hem de organize bir ağın dağınık bireysel kullanıcılar gibi görünmesini sağlayan stratejisini de deşifre etti" dedi.

Değirmenci şunları söyledi:

"FETÖ ve Organize Suç Örgütlerinin sosyal medyada sık kullandıkları: takma ad, sık kullanıcı adı değişimi, gerçek kimlik belirsizliği, coğrafi konum karmaşası kısmen ortadan kaldırılmış oldu.

İki yapının en belirgin özelliği; geleneksel psikolojik harekât teknikleri ile modern dijital dezenformasyon stratejilerinin birleşimi niteliğinde operasyon yürütmek. Kriz anlarında birlikte algı yapmak!

Deşifre olan hesaplar incelendiğinde ortak söylem ve eylem stratejilerinin; bilgi akışını bulandırmak, bir olaya çok sayıda farklı yorum atarak kakofoni yaratmak, gerçek bilgi ile yarı-yanlış bilgiyi karıştırmak, algı kargaşası ile gündem takibini zorlaştırmak ve iç politikaya yönelik etki üretme çabası, uluslararası kamuoyunda algı kampanyaları geliştirmesi, "mağduriyet", "baskı", "özgürlük" gibi temalar üzerinden anlatılar kurması, tekrar ortaya çıkmış oldu."

Aslan Değirmenci bir başka X paylaşımında ise, İsrail'in örtülü sosyal medya operasyonlarını Hindistan'dan yürüttüğünü ortaya çıkardı.

Değirmenci paylaşımında şunları söyledi:

"X'deki yeni güncelleme, İsrail'in, kirli dijital kampanyalarını, sosyal medyada algı operasyonlarını, devletlere yönelik psikolojik harekatlarının çoğunu Hindistan'dan yönettiğini de gözler önüne serdi. Söz konusu hesaplar incelendiğinde; İsrail, *kendi ülkesinden iz bırakmak istemediğinden, risk almaktan çekindiğinden, analistlerin coğrafi iz sürmesini zorlaştırmak istediğinden üçüncü ülkelerde hesap açmayı tercih etmiş ve etki ajanlarını beslemiş...

Hindistan, dünyanın en büyük hesap çiftliklerine, tıklama/etkileşim fabrikalarına, sosyal medya işgücü pazarlarına, ucuz çoklu SIM altyapısına sahip ülkelerinden olduğundan, İsrail örtülü dijital alt yapısını anlaşılan orada kurmuş.

İsrail tarafından açılan hesaplar incelendiğinde;

"Terör üreten devlet" değil "Tehdit altındaki devlet" imajının güçlendirmeye çalıştıkları görülüyor. "Soykırım suçlarını", "sivil katliamlarını" ise "kaçınızmaz sonuç" olarak sunmaya çalışmış. İsrail'in Sivil kayıpların sorumluluğunu Gazze halkına yüklemek için, sahte videolar ve görseller üreterek; söz konusu hesaplar üzerinden yaydığı da görülüyor."