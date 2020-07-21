İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8584
  • EURO
    7,8506
  • ALTIN
    402.248
  • BIST100
    120536
Güncel

Sosyal medya düzenlemesi hazır

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Zengin açıklama yapıyor

21 Temmuz 2020 Salı 12:31 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:34
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.