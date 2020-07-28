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Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Özkan, Büyük sosyal ağ temsilcileri artık temsilcilik bulundurmak zorunda, Türkiye'de herkes sosyal medyadan mağdur olabiliyor' dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 12:46 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:12
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamaları şöyle:

Kişisel verilerin korunması temek haktır. Vatandaşların hukukunu korumak bizleri bu düzenlemeyi yapmaya itmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

"Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek."

"Bu dönemde sosyal medyada hukuki düzenleme şart olmuştu"

"Büyük sosyal ağ temsilcileri artık temsilcilik bulundurmak zorunda"

"Türkiye'de herkes sosyal medyadan mağdur olabiliyor"

"Kişisel verilerin korunması temel haklar arasında"

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