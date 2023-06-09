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Sosyal medya Fatih Portakal'ın bu sözlerini konuşuyor: Ya safım ya aptalım

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın sözleri gündem oldu. Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanacağına inanmakla 'ya saf ya da aptal' olduğunu söylemişti.

9 Haziran 2023 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Sosyal medya Fatih Portakal'ın bu sözlerini konuşuyor: Ya safım ya aptalım
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Seçim hezimeti sonrası büyük bir istifa tepkisiyle karşı karşıya kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler gelemeye devam ediyor. Son olarak seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun savunuculuğuna soyunan CHP yandaşı Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde söylediği sözler yeniden gündem oldu.

FATİH PORTAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR

Hal böyle olunca neredeyse her gün Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yapılıyor.

Bu eleştirileri yapanların başında da muhalif gazeteci Fatih Portakal geliyor.

Portakal geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu'na verip veriştirmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fatih Portakal'ın o sözleri bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o ifadelerde Portakal, Kılıçdaroğlu'nun korkak ve basiretsiz bir lider olduğunu söyledi.

Seçim sonuçları nedeniyle hayal kırıklığını dile getiren Portakal, "Demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." dedi.

Fatih Portakal'ın o sözleri akıllara geldi: Ya safım ya aptalım

"YA SAFIM YA APTALIM O ZAMAN"

Portakal daha sonra değişime inanmakla ya saf ya da aptal olduğunu da sözlerine ekledi.

Portakal, "Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben." şeklinde konuştu.

Portakal son olarak 'artık yeter benden bu kadar diyerek' bir daha Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini ifade etti.

Seçim fatih portakal CHP

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