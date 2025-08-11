İSTANBUL 32°C / 22°C
  Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetmişti... Görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetmişti... Görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına dair görüntüsü ortaya çıktı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 07:35
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetmişti... Görüntüleri ortaya çıktı
Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.

Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor.

