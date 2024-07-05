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Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde trafik kazası geçirdi. İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi de yaralandı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi!
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Cahit E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki 34 KHR 023 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Özdemir ile yanında bulunan, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılardan Özdemir ile Surguntekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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