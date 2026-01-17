İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medya fenomeni kazada hayatını kaybetti! Yürekleri dağlayan detay
Güncel

Sosyal medya fenomeni kazada hayatını kaybetti! Yürekleri dağlayan detay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan genç geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni kazada hayatını kaybetti! Yürekleri dağlayan detay
ABONE OL

Kaza; Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

FENOMEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.