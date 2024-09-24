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Sır olay! Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

DHA24 Eylül 2024 Salı 07:17 - Güncelleme:
Sır olay! Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü. Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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