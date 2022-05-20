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Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.

IHA20 Mayıs 2022 Cuma 05:25 - Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bu gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu. Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.

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