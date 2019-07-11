Sosyal medya fenomenine gözaltı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bodrum'da, 'yerli Kim Kardashian' olarak bilinen sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Pelinsu Meşe, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DHA
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla üne kavuşan ve ABD’de çeşitli kliplerde oynayan Pelinsu Meşe, bugün öğle saatlerinde, 'uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme' suçundan gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen Meşe, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Pelinsu Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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