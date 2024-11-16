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Sosyal medya fenomenleri kadınlar arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Başkentte sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomenleri kadınlar arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Sincan'da silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

KAVGAYA KARIŞANLAR SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ÇIKTI

Ekipler olay yerinde yaptıkları araştırmada, kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni C.Ş. ve Ç.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kavgada silahla yaralanan Ç.Y'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli C.Ş. ile yanındaki M.H'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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