Sosyal medya fenomenleri kadınlar arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler olay yerinde yaptıkları araştırmada, kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni C.Ş. ve Ç.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

Kavgada silahla yaralanan Ç.Y'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli C.Ş. ile yanındaki M.H'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.