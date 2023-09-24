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Sosyal medya hesabından paylaştı... Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti.

24 Eylül 2023 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Sosyal medya hesabından paylaştı... Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anları paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında "Geçen hafta yarıda bıraktığımız yüzme maratonumuzu, yelken yarışlarını fırsat bilerek bu hafta tamamladık. 60'larında dahi Boğaz'ı yüzerek geçen babam Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle yâd ettik." ifadelerine yer verdi.

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