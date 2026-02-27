İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Sosyal medya hesaplarına operasyon: Dezenformasyona geçit verilmedi

Muğla merkezli yürütülen sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, tehdit ve dezenformasyon soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 Şubat 2026 Cuma 10:21
Sosyal medya hesaplarına operasyon: Dezenformasyona geçit verilmedi
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, dijital mecralar üzerinden sistematik şekilde dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

Operasyon kapsamında farklı ilçelerde yakalanarak gözaltına alınan H.T., M.T., S.C.B., O.A., M.G., S.K., U.K. ve H.B. isimli 8 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
