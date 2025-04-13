Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Adalet bakanlıklarınca çalışmaları devam eden sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Sosyal medya düzenlemesinde öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocuklar yer alıyor. Yasa; 13 yaş üstü çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlamayı, 13 yaş altındakiler için ise yasaklamayı öngörüyor.

Yasa kapsamında sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak.

YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

Çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik olarak oyun platformlarında yaş sınırlamaları yapılacak ve mesajlaşma gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak. Öte yandan Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında içerik yükleyicilerin, yükleme sırasında yaş belirten bir ekranla karşılaşmaları sağlanacak.

ÇOCUKLARINI PAYLAŞAN EBEVEYNLERE DENETİM GELİYOR

Sosyal medyada fenomen olan anne ve babalarda bu yasadan etkilenecekler. Yeni sosyal medya yasası ile beraber ebeveynlerin, çocuklarıyla ilgili sosyal medya paylaşımları incelenecek ve denetimler artırılacak. Ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyetine saygılı olması gerektiği ve çocuklarıyla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşması (sharenting) konusunun üzerinde durulacak ve ailelere eğitimler verilecek.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİLECEK

Öte yandan dijital bağımlılık ve siber zorbalık gibi sorunlarla mücadele için Ruh Sağlığı Yasası hazırlanacak. Yetişkinlerin dijital bağımlılığı da göz önünde bulundurularak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yetişkin dijital bağımlılığa sahip kişilerin faydalandırılması sağlanacak.