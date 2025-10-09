İSTANBUL 17°C / 13°C
Güncel

Sosyal medya paylaşımlarıyla yakayı ele verdiler: Silahlarla yakalandılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda ruhsatsız silahlar, mermiler ve kesici aletler ele geçirildi.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden silah paylaşan 6 şüpheli yakalanırken, 5 adreste yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçe merkezinde farklı tarihlerde sosyal medya üzerinden silah paylaşan şahıslar ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet savcısı talimatıyla 6136 sayılı kanun kapsamında 5 adreste eş zamanlı arama yapılırken, aramalarda 2 adet otomatik ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet bıçak ve muşta ele geçirildi. Olayla ilgili M.E, G.E, K.E, Z.E, M.İ ve S.K isimli şüpheliler yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

