Sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce; terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen şahıslardan; PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan M.E.A., A.B. ve H.Z. ile; TKP/ML terör örgütü propagandası yapan E.K. ve M.Ç. isimli toplam 5 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette ki işlemleri sürüyor.