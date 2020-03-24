IHA 24 Mart 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:09

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Nevruz öncesi kent genelinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 21 Mart 2020 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar neticesinde; sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, haklarında örgüt üyesi olduklarına, örgüte yardım ve yataklık yaptıklarına dair tespitler bulunan 16 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem başlatılmıştır" denildi.