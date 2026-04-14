  • Sosyal medya ve siteler üzerinden yayınladılar! Sahte ilanlar üzerinden 200 milyonluk vurgun
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ilanlar aracılığıyla vatandaşlardan 'ürün bedeli, kapora, kargo ve iade' gibi çeşitli adlar altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 14:14
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satışı ilanları verdikleri tespit edildi.

200 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin bu ilanlar aracılığıyla vatandaşlardan "ürün bedeli, kapora, kargo ve iade" gibi çeşitli adlar altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 200 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kahramanmaraş merkezli Ankara, Balıkesir, İstanbul ve Manisa illerinde belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 akıllı cep telefonu, 8 SIM kart ve 1 SSD karta el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

