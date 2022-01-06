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Sosyal medyada başlayan kavgada kan aktı

Muğla'da sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan iki grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:29
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Olay, saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, ardından dışarıda buluştu. Burada, taraflar arasında kavga çıktı. Feryat B. elindeki bıçakla Günay Durmaz'ı (21) karın boşluğundan, Veysel Kaplan'ı (18) ise karnından bıçakladı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan turizm otelcilik lisesi mezunu Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Günay Durmaz'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Feryat B., Cafer Y. ve Yusuf K.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.

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