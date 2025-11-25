İSTANBUL 16°C / 11°C
  Sosyal medyada büyü bozma dolandırıcılığı! 7 kişi yakalandı
Güncel

Sosyal medyada büyü bozma dolandırıcılığı! 7 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulamasından 'büyü bozma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

25 Kasım 2025 Salı 12:26
Sosyal medyada büyü bozma dolandırıcılığı! 7 kişi yakalandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "büyü bozma" bahanesiyle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kolluk kuvvetlerinin araştırmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında, "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

