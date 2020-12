14 Aralık 2020 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:39

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmelerine AK Partili bakanların kürsüden yaptığı açıklamalar damga vurdu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından meclise damga vuran konuşmalardan yapılan video ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz yıl boyunca yapılan atılımları tek tek rakamlarıyla anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunumunu yaparken atılan iftiralara cevap vermeyi ihmal etmedi. Bakan Koca, kit fiyatlarına ilişkin iftiralara cevap verirken kürsüden şöyle seslendi ‘ Yüzünü görmek istiyorum’.

2021 bütçe görüşmelerinde şüphesiz vatandaştan en çok alkışı alan isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bakan Soylu’nun HDP’nin TBMM’deki grubuna dönüp, “Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." demesi halkta büyük teveccüh gördü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise meclisten kararlılık mesajı verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, muhalefetin cezaevinde bulunan hakim ve savcılarla ilgili eleştirisi üzerine, "Binlerce hakim cezaevinde değil, FETÖ'cü teröristler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan, FETÖ ile PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında ‘tarihi’ cevaplar verdi. HDP’li vekillerin iddialarına belgelerle cevap verip şöyle seslendi, "Ardınızda, gözü yaşlı on binlerce insan, binlerce aile bıraktınız. Ardınızda, harabeler içerisinde şehirler bıraktınız. Bize çevreciliği de şehirciliği de öğretemezsiniz."