Sosyal medyada büyük ses getirdi! 'Barışın Anahtarı Türkiye' dünyada gündem oldu

Türkiye'de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD'de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği role işaret etti.

Duran, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran 'merhamet diplomasisi'nin en güçlü yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığının kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir." mesajına yer verildi.

Söz konusu paylaşımlarla yayımlanan videolar kısa sürede yüksek etkileşim alarak sosyal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yerleşti.

Kampanyaya çok sayıda bakanın yanı sıra siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve vatandaşların da destek verdiği görüldü.

"Barışın Anahtarı Türkiye" yaklaşımı, Türkiye'nin yalnızca kendi çıkarlarını değil, insanlığın ortak vicdanını merkeze alan bir dış politika anlayışı benimsediğini ortaya koyuyor. Mazlumların sesi olmayı sürdüren, krizlerde çözüm üreten ve barışı önceleyen Türkiye, daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

KABİNEDEN BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI

Kabine üyeleri Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilediğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Bu yıl 5'incisini düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, ilk gününde devlet ve hükümet başkanları ile diplomasinin önemli temsilcilerini ağırladı. Hem bölgemiz hem de dünya diplomasisine katkı sağlayacak verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya Diplomasi Forumu'na gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışın anahtarı Türkiye

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM: Mazlumun yanında, hakkın safında, barışın merkezinde bir Türkiye var. Diyalog ve diplomasiyle Barışın Anahtarı Türkiye

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik ve diplomasi vizyonu doğrultusunda Türkiye, krizlerin derinleştiği bir dönemde barışın, istikrarın ve hakkaniyetin güçlü sesi olmayı sürdürmektedir. Bölgemizde ve dünyada gerilimlerin arttığı her süreçte ülkemiz; çatışmayı körükleyen değil çözüm üreten, belirsizliği büyüten değil güven veren bir anlayışla tarihin de akışına yön vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye, sadece kendi coğrafyasında değil, küresel ölçekte de adaleti savunan ve mazlumun yanında duran bir dengeleyici güç olarak öne çıkmaktadır. İnsanı merkeze alan dış politika anlayışımız, vicdanı esas alan duruşumuz ve etkin diplomasi gücümüzle barışa katkı sunmaya, istikrarı güçlendirmeye ve umut olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: ❝Merhamet bizim mirasımızdır.❞ Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu güçlü vizyon doğrultusunda; göç yönetiminde insan onurunu esas alan, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, zulümden kaçanlara kapımızı kapatmıyor; vicdan ve hukuk dengesini titizlikle koruyoruz. Türkiye, krizler karşısında sorumluluk alan, insani duruş sergileyen bir devlettir. Barışın Anahtarı Türkiye

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Barışın Anahtarı Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin liderliğinde diplomaside attığımız adımların doğruluğunu her geçen gün daha fazla görüyoruz. Bölgesel krizlerin sonlandırılmasında, küresel barışı ve istikrarı güçlendirmede aldığımız rol, tüm ülkelere örnek olmaya devam ediyor. Dünya beşten büyüktür diyerek verdiğimiz mücadele; küresel sistem için bir umut olmayı sürdürecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; krizlere karşı çözüm, çatışmalara karşı diyalog üreten bir Türkiye... Güçlü irade, etkin diplomasi, kalıcı barış. Barışın Anahtarı Türkiye