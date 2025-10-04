Sosyal medyada büyük tehlike! Tek tıkla ölüm kapında

Sivas'ta park halindeki otomobilde çakmak gazı patlaması sonucu ağır yaralanan 16–17 yaşlarındaki üç çocuktan Emre Üzen hayatını kaybetti; diğer iki çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Gençler arasındaki ölümcül alışkanlığın özellikle sosyal medyada 'oyun' olarak paylaşıldığı ortaya çıktı.

ONLARCA VİDEO VAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mahalle aralarında kaydedilen görüntülerde çocukların 'çakmak gazı'nı 'flört', 'şaka' ya da 'cesaret testi' gibi sunduğu; videoların altındaki yorumlarda ise "Nasıl çekiliyor? Gösterecek var mı?" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer, çocukları bu tür maddelere yönelten sebeplerin merak, akran baskısı ve aile ilgisizliği olduğunu belirtti.

ÖFKELİYSE ŞÜPHELEN

Sosyal medyada eğlence gibi sunulan paylaşımların çocukları zararlı alışkanlıklara özendirdiğini de aktaran Tamer, "Aileler çocuklarında davranış değişikliği, öfke patlamaları, okul başarısında düşüş, morarma, baş dönmesi, odada fazladan çakmak bulunması veya gaz kokusuna dikkat etmeli. Tedavide acil müdahale, psikolojik destek, aile danışmanlığı ve uzun vadeli takip kritik önem taşıyor" diye konuştu.

KALBİ ANİDEN DURDURUYOR

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, çakmak gazının ani ölümlere yol açabileceğini söyledi. Ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Al, çakmak gazının verdiği zararları da şöyle anlattı: "Solunduğunda kısa sürede öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve bayılma görülebilir. Tekrarlayan kullanım akciğerde ödem, iltihap ve kalıcı hasar bırakır. En ölümcül risk, bütan maddesinin kalpte ani ritim bozukluğu yaparak kalp durmasına neden olmasıdır. Vakalar en çok 12–17 yaş grubunda görülüyor ve acile nefes alamaz halde, morarmış çocuklar geliyor. Çakmak gazı ucuz olabilir ama tek bir deneme bile geri dönüşsüz kalp ve akciğer hasarı bırakabilir."

PATLAMA RİSKİ DE YÜKSEK

Sivas'ta geçen ay araç içerisinde çakmak gazı tüpünün neden olduğu patlamada Emre Üzen (17) hayatını kaybetti, ikiz kardeşiyle arkadaşı yaralandı.

Bazı videolarda çakmak gazının nasıl solunacağı adım adım anlatılıyor.

Çocuklar, ölümcül maddeyi denemeye özendiriliyor.

TEK TIKLA ÖLÜM KAPINDA

Çakmak gazının 270 gramlık kutusu ortalama 65 TL'ye satılıyor. İnternetten ya da dükkandan şartlı satış sınırlaması olmaması çocukların bu maddeye kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Park halindeki otomobilde patlama: Ölü ve yaralı çocuklar var