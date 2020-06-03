İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7121
  • EURO
    7,4974
  • ALTIN
    372.606
  • BIST100
    108097
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı! Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı
Güncel

Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı! Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğini sopayla döven Hüseyin A.'ya toplam 4 bin 495 TL idari para cezası kesildi.

İHA03 Haziran 2020 Çarşamba 00:48 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 00:48
ABONE OL

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokak köpeğine sopayla vurduğu anların sosyal medyada yayınlamasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan Hüseyin A.’ya ceza yağdı. Hüseyin A.’ya 3 farklı suçtan toplam 4 bin 495 TL idari para cezası kesildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "01/06/2020 Pazartesi günü ilimiz Alaşehir İlçesinde H. A. (1980 D) isimli şahıs tarafından sokak köpeğine yapılan kötü muameleyle ilgili olarak; İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edilmiş, şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şahsa, Alaşehir Kaymakamlığı tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet etmekten 3 bin 156 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Kanunun 14/a ’Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır’ maddesi gereğince 947 TL, Zabıta Müdürlüğü tarafından 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 495 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

İnanılmaz anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken yılan saldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.