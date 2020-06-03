İHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 00:48 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 00:48

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokak köpeğine sopayla vurduğu anların sosyal medyada yayınlamasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan Hüseyin A.’ya ceza yağdı. Hüseyin A.’ya 3 farklı suçtan toplam 4 bin 495 TL idari para cezası kesildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "01/06/2020 Pazartesi günü ilimiz Alaşehir İlçesinde H. A. (1980 D) isimli şahıs tarafından sokak köpeğine yapılan kötü muameleyle ilgili olarak; İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edilmiş, şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şahsa, Alaşehir Kaymakamlığı tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet etmekten 3 bin 156 TL, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Kanunun 14/a ’Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır’ maddesi gereğince 947 TL, Zabıta Müdürlüğü tarafından 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 495 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.