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Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provakatif içerikli paylaşımlarda bulunan 1005 hesap yöneticisinin belirlendiğini bildirdi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 15:47 - Güncelleme:
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi belirlendi
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdüğü belirtildi.

Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan depremlerin 6 Şubat Pazartesi meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında 1005 hesap yöneticisinin vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hesap yöneticilerinden haklarında işlem başlatılan 575'inden 141'inin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bunlardan 27'sinin de sevk edildikleri hakimliklerce bildirildi.

Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 adet kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

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