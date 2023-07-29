Sosyal medyada dikkat çeken ''fiş'' paylaşımı! Bakan Şimşek'ten anında cevap

Sosyal medyada bir vatandaş, iki farklı işletmeyi karşılaştırıp bir işletmenin yiyecek satışına düşük KDV ödemek için içecek üzerinden fiş kestiğini belirtti.

Kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülenen paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgisiz kalmadı.

Bakan Şimşek, paylaşımı alıntılayarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Gurbetoğlu, olayı şöyle anlattı:

*İki gündür dışarıda yemek yiyorum. Ofis çevresinde dönerini sevdiğim ama sürekli fiyatlara ahlaksızca zam yaptığı için nadiren gittiğim bir dönerci var. Dün oraya gittim ve fiyatını sormadan çift lavaş dürüm aldım. En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim.

*Çıkınca fişe baktığımda KDV'yi yüzde 1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm. Bugün aynı muhitte Çağlayan Meydan'a yakın, Pehlivan Lokantası'na gittim. Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV'sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi.

*Fakat bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan dönercinin, son KDV artışını da fırsat bilerek fiyatları daha da artırması ve buna rağmen fişini kesmesi gereken şekilde kesmemesi benim için bardağı taşıran son damla oldu.

*Şurası kesin, günde en az 100-150 bin lira ciro yapmasına rağmen doymayıp aleni şekilde hırsızlık yapan bu dönerciden bir daha alışveriş yapmayacağım.

*Ve son olarak, yüzde 3000 kar marjı ile çalışıp sürekli zamlardan dem vuran ve bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan esnafları boykot edin. Nerede olursanız olun muhakkak civarda bir dürüst esnaf vardır. Soyuluyorsak, kendi irademizle soyuluyoruz. Tek çözüm boykot.