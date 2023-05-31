Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "Asılsızdır" açıklaması yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan "kabine listeleri" asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir.