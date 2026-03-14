İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada ''düşük faizli kredi'' tuzağı! 5 ilde dev operasyon
Uşak merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 11:39
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta yaşayan bir kişi sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ilk etapta 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • dolandırıcılık
  • faizli kredi
  • yasa dışı bahis
  • dolandırıcı
  • internet dolandırıcılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.