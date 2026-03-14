Sosyal medyada ''düşük faizli kredi'' tuzağı! 5 ilde dev operasyon

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta yaşayan bir kişi sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ilk etapta 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.