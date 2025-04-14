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Sosyal medyada etkileşim almak için kuralları çiğnedi! Ters yöne girdi, ceza yedi... İşte o anlar

Hatay'da jandarma ekiplerine yakalanmamak için ters yöne girerek kaçan ve bu anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaşan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kural tanımaz motosiklet sürücüsüne toplamda 28 bin TL cezai işlem uygulandı.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Sosyal medyada etkileşim almak için kuralları çiğnedi! Ters yöne girdi, ceza yedi... İşte o anlar
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Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisi Expo yolunda ters yöne girerek jandarma ekiplerinden kaçan motosikletli şahsın o anlarını başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN 28 BİN TL CEZA YEDİ

Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; 'dur' ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İŞTE O ANLAR!

  • jandarma ekipleri
  • Hatay
  • cezai işlem

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